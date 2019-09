„Zwischen dem 6. und 26. September verleitete ein bisher unbekannter Täter den 46-jährigen Zillertaler durch Anbieten eines Gebrauchtwagens über eine Website und anschließende Kaufvereinbarung per E-Mail, in vier separat getätigten Überweisungen namhafte Anzahlungsbeträge an ein spanisches Bankkonto zu übermitteln“, heißt es von Seiten der Polizei. Nachdem der Geschädigte unter dem Vorwand von Transportschwierigkeiten des angeblich in Schweden befindlichen Fahrzeugs zu einer weiteren beträchtlichen Anzahlung angewiesen wurde, erstattete der Zillertaler Anzeige. „Die Schadenssumme beläuft sich auf einen fünfstelligen Euro-Betrag“, so die Exekutive.