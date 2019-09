Als Reaktion auf die Luftangriffe auf zwei Ölanlagen in Saudi-Arabien Mitte September entsenden die USA nun 200 zusätzliche Soldaten sowie Patriot-Abwehrraketen nach Saudi-Arabien. Damit werde der Schutz von wichtiger „militärischer und ziviler Infrastruktur“ in dem Königreich verstärkt, sagte am Donnerstag ein Pentagon-Sprecher.