Der Ritt auf der Sommerrodelbahn in Imst endete am Donnerstag für eine 41-jährige Deutsche und eine Syrerin (16) mit erheblichen Verletzungen. Kurz nach 13 Uhr krachte die 16-Jährige der Deutschen, die aufgrund eines Staus anhalten musste, in das Gefährt. Beide Frauen wurden in das Krankenhaus nach Zams geflogen.