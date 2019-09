Günter Schmidauer, Vorsitzender der Lyrikpreis-Jury, freut sich über die Beteiligung der Schüler: „Für die Mädchen und Burschen geht es nicht um besonders schwierige Wortkonstruktionen. Junge Menschen entwickeln einfach etwas, das förmlich aus ihnen herausströmt und halten es fest.“ Und der Klagenfurter Schulreferent Stadtrat Franz Petritz erklärt: „Wir unterstützen die Jugend, um das Interesse an der Literatur zu fördern. Schüler sollen Gefühle, Stimmungen und Gedanken einfangen und ausdrücken können. Es geht um die Freude an der Lyrik.“ In Zusammenarbeit mit der Schulabteilung der Landeshauptstadt, der Bildungsdirektion Kärnten und dem Musil-Literatur-Museum werden daher Deutsch-Klassen höherer Schulen zum Poetry-Slam animiert. Die bestplatzierten Schüler erhalten ihre Preise im Rahmen der Preisverleihung des Lyrikpreises: am 28. November um 18 Uhr im ORF-Theater in Klagenfurt.