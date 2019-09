Gold ging an den Norweger Simon Claussen (1186 Ringe), Bronze an den Ungarn Peter Sidi (1183). Pickls Landsmann Gernot Rumpler wurde mit 1179 Ringen Achter. Rumpler hatte am Vortag in der Qualifikation seinen Europarekord von 1185 Ringen an Michael D‘Halluin abgeben müssen, der Franzose kam auf 1190 Ringe. Im auf der Qualifikation basierenden Teambewerb wurden Pickl, Rumpler und Alexander Schmirl Vierte, fünf Ringe fehlten auf eine Medaille. Gold ging mit Weltrekord an Norwegen.