Am Sonntag kämpfen die Parteien in Salzburg um elf Sitze im Nationalrat. Sicher ist bisher nur eines: Wenn’s ums Wählen geht, mögen’s die Salzburger bequem: Der Wahlkartenrekord ist jetzt schon gebrochen! Dafür sind so wenige Einwohner wie noch nie für eine Stimmabgabe berechtigt. Eine „Krone“-Wahlstatistik.