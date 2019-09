In Sotschi, wo seit 2014 gefahren wird, wartet der vierfache Champion Vettel übrigens noch auf einen Erfolg. „Wir wollen hier den nächsten Schritt machen und gewinnen“, sagte der 32-Jährige. Er kam nach seinem etwas glücklichen ersten Sieg nach über einem Jahr am vergangenen Sonntag mit jeder Menge Selbstbewusstsein auf den Kurs um das Olympiagelände. Leclerc stimmte in die optimistischen Töne ein. „Es fühlt sich großartig an, dass wir drei positive Wochenenden hinter uns haben. Wir wollen wieder einen Doppelerfolg.“ Geht es nach dem 21-Jährigen, läuft es aber wohl trotzdem anders als in Singapur - allen Friedensbekundungen zum Trotz. Und so geht es bei Ferrari in erster Linie nicht darum, Spitzenreiter Lewis Hamilton den fast schon sicheren WM-Titel noch abzujagen - immerhin hat Leclerc als WM-Dritter 96 Punkte Rückstand auf Hamilton, beim fünftplatzierten Vettel sind es gar deren 102.