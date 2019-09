Rendi-Wagner wäre für eine automatische Pensionserhöhung. Dennoch sei das Ziel ihrer Partei, dass die Menschen länger gesund arbeiten können. Hofer brachte auch das Thema Asylwerber in die Pensionsdebatte, die in vielen Fällen mehr Mindestsicherung bekämen als Menschen, „die ihr Leben lang in die Pensionsversicherung eingezahlt haben“. Grundsätzlich ist Hofer für eine Pensionserhöhung, weil auch die Produktivität steige. Sowohl Pilz als auch Grünen-Chef Werner Kogler sind für eine bedingungslose Absicherung für Pensionisten, wenn auch in unterschiedlicher Höhe: Pilz in der Höhe von 1200 Euro monatlich, Kogler reichen 900 Euro.