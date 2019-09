„Ich muss technisch und schlau kämpfen. Dann gehe ich davon aus, dass ich gewinne“, sagt Ismail. Der weiß, dass es in der überlaufenen Weltergewichtklasse spektakuläre Auftritte braucht, um weiter aufzusteigen - so wie im Februar. Davon hängt auch ab, ob der Traum von der ganz großen Karriere weitergeht. In den vergangenen Jahren traten in dieser Klasse fast 150 Aktive an, eine Rangliste existiert aber nur für die besten 15. Die bekommen auch die großen Kämpfe.