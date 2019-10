Wie schon mehrmals wurde Alois E. von einer Firma, die Bezahlfernsehen anbietet, Ende März nach seiner Kündigung ein besonders günstiges Angebot gemacht. Für 10 € im Monat, ohne Bindung, sollte er das Service weiter nutzen können. Zu seinem Erstaunen erhielt der Oberösterreicher wenig später eine Auftragsbestätigung für ein Abo zum Preis von rund 25 Euro — mehr als das Doppelte. Weil er damit nicht einverstanden war, kündigte er das Abo endgültig. Was den Leser jedoch zornig machte, war die Tatsache, dass es im Juni zu einer weiteren Abbuchung von seinem Konto kam. „Ich habe den Receiver an das Unternehmen retour gesendet und auch reklamiert“, so Herr E. zur „Krone“. Quittiert habe man das aber mit Mahnungen samt Mahngebühren.