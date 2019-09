Pariser Abkommen einhalten

Rückenwind für den Klimastreik gibt es ausgerechnet vom österreichischen Parlament, das sich gestern für die Ausrufung des Klimanotstands aussprach. Mittlerweile fordern alle Wissenschaftler eine Energiewende. Aber: „Wie könnt ihr es wagen, nichts zu tun?“ So kreidete Nobelpreisträgerin Greta Thunberg jene an, die an Umweltschädigung festhalten. Sie ist die Ikone für Bjarne Kirchmair (18) und viele junge Klimaschützer in Oberösterreich. „Die Klimaschutzziele des Pariser Abkommens müssen erreicht werden! Das ist unsere wichtigste Forderung an die Politik“, sagt Kirchmair. Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger wird die Demonstranten übrigens am Bahnhofsplatz begrüßen.