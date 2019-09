Knalleffekt in der Spendencausa rund um Heinz-Christian Strache. Die FPÖ hat angekündigt, alle Belege vom Parteikonto an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft zu übergeben. Im Gegenzug erbittet die Partei, dass sie von der Staatsanwaltschaft jene privaten Rechnungen ausgehändigt bekommt, die mit der Affäre in Zusammenhang stehen könnten. Bereits seit Tagen sorgen die Spesenabrechnungen von Strache in seiner Zeit als FPÖ-Parteivorsitzender für Schlagzeilen. Die Justiz ermittelt.