„Wir sehen uns dabei nicht als Konkurrenz. Red Bull spielt da in einer ganz anderen Liga. Aber es gibt viele Talente in Salzburg, die es nicht in die Akademie schaffen oder die früh aus dieser ausscheiden. Wir wollen ihnen die Plattform bieten, sie weiter gut ausbilden. Damit sie vielleicht am Alternativweg den Sprung nach oben schaffen“, betont der neue SAK-Nachwuchsleiter Martin Baier (32). Der Pfarrwerfener war als „Co“ des aktuellen Ried-Trainers Gerald Baumgartner bei Austria Salzburg (2. Liga), später als Athletiktrainer bei Mattersburg tätig. Nun werkt der zweifache Vater über Vermittlung von Sportdirektor Hans-Peter Berger wieder in der Heimat.