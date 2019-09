Experten wollen zusätzliche Arme und Beine entfernen

Eine Herausforderung für Ärzte steht allerdings noch an: Nun soll versucht werden, die zusätzlichen Gliedmaßen in einer Operation zu entfernen. „Wir werden sie zur weiteren Behandlung und pädiatrischen Chirurgie in ein besser ausgestattetes Krankenhaus in Jaipur überweisen", so ein Mediziner.