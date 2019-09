„Man kann für oder gegen eine Fusion sein, die derzeitige Gesetzeslage ist eben so und an die müssen auch wir uns halten“, kommentiert Werner Salzburger, Obmann der Tiroler Gebietskrankenkasse (TGKK), die nun vorliegenden aktuellen Zahlen. Salzburger hatte die Fusion in der Vergangenheit stets kritisch betrachtet. Immerhin geht es um die Versorgung von 600.000 TGKK-Versicherten, für die bisher die Entscheidungen in Tirol fielen. Das wird sich mit 1. Jänner ändern.