Mehr als Streiks geplant

Bei den Streiks alleine wird es in Zukunft allerdings nicht bleiben. Die „Fridays“ schmieden laufend Pläne. „Wir wollen nicht nur laut sein und nicht in die Schule gehen - uns geht es darum, ein Bewusstsein zu schaffen“, sagt Hanna. „Es gibt Workshops und Infostände. Wir sind gerade erst in den Startlöchern, und es gibt viele Leute, die jetzt dazukommen.“ So schnell werden sie vermutlich nicht aufhören, weiterzumarschieren.