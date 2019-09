Zwei Menschen haben am Dienstagabend in Sankt Oswald bei Freistadt im Mühlviertel mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden müssen. 70 Feuerwehrleute rückten an, weil zuerst aufgrund der dichten Rauchschwaden ein Brand vermutet worden war. Und dann war alles anders: Ein Biker (65) hatte in einem Lokal den Hinterreifen durchdrehen lassen.