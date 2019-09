Schläge mit Stöcken, Elektroschocks und Gewehrschüsse

Die Polizei hatte Mitte September mitgeteilt, dass die Verdächtigen in dem nordafrikanischen Land Migranten vergewaltigt, gequält oder sogar umgebracht haben. „Die Migranten wurden systematisch schikaniert und Gräueltaten ausgesetzt - durch wiederholte und ständige körperliche Gewalt“, hieß es damals in der Mitteilung. Brutale Schläge mit Stöcken, Gewehrschüsse oder Elektroschocks gehörten demnach dazu. Die Verdächtigen seien in einem Aufnahmelager im sizilianischen Messina gefasst worden, nachdem andere Migranten Alarm geschlagen hätten. Sie sind laut Polizei am 29. Juni in Lampedusa angekommen - an jenem Tag, an dem die Sea-Watch 3 ohne Erlaubnis in den Hafen eingefahren war.