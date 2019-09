Die 28-Jährige sei vom Beifahrersitz aus über die Mittelkonsole nach hinten zu ihrem sieben Monate alten Baby geklettert und dann durch die geöffnete Schiebetür gefallen, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Donnerstag mit. Ihr Ehemann hielt das Auto unmittelbar nach dem Unfall an, doch die junge Mutter hatte sich bei dem Sturz auf den Asphalt so schwere Kopfverletzungen zugezogen, dass sie noch an der Unfallstelle starb.