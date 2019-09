Einem höchst rasanten, aggressiven Tennismatch, dem teilweise das „fair play“ abhanden kam, glich die Gemeinderatssitzung in Sachen „Kinder Reha“ in Wiesing Mittwoch Abend. Dass die Fronten verhärtet sind und dieses Thema einen tiefen Keil in die Reihen der Mandatare getrieben hat, wurde einmal mehr klar.