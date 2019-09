In der Sendung „Damals“ nimmt Sie krone.tv mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Zeitzeugen, Experten und die Redaktion der „Krone“ schildern ihre persönlichen Eindrücke. Die Affäre rund um die Voest-Tochter Noricum führt am 27. September 1989 zur Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses gegen die Stimmen der SPÖ. Trotz eines gerade verschärften Bundesgesetzes, das die Lieferung von Waffen an kriegsführende Staaten untersagte, lieferte die Firma Noricum zwischen 1981 und 1983 über 300 Artilleriegeschütze des Typs GHN-45 an den Iran und den Irak. Abgewickelt wurden die illegalen Waffentransporte an die beiden Gegner des 1. Golfkriegs über die Länder Jordanien und Libyen.