Die besten Tipps für das herbstliche Wochenende

Weinwandertag, Waves Festival, Straßenfeste, Flohmärkte, Silent Waltz - am letzten Septemberwochenende finden jedes Jahr zahlreiche coole Veranstaltungen statt, an denen man noch die letzten warmen Tage genießen kann. Damit man bei so vielen Möglichkeiten nicht den Überblick verliert, hat City4U wieder die besten Events am Wochenende aufgelistet.