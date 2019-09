Ein irrer Biker sorgte in St. Oswald bei Freistadt in Oberösterreich für einen großen Feuerwehreinsatz. Er hatte mit seinem Motorrad in einem Lokal einen „Reifen-Burnout“ gemacht, also den hinteren Reifen gehörig qualmen lassen. Wegen des giftigen Rauchs mussten jedoch zwei Hausbewohner ins Spital.