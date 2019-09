Der Österreicher Sargis Martirosjan hat am Donnerstag bei den Gewichtheber-Weltmeisterschaften in Pattaya/Thailand in der Klasse bis 109 kg in der B-Gruppe unter elf Aktiven bloß Rang sieben belegt. Der seit knapp zwei Wochen 33-Jährige belegte in seiner Paradedisziplin Reißen mit 175 kg Rang drei, an 180 und 182 kg biss er sich die Zähne aus. Im Stoßen reichten 208 kg lediglich zu Teilrang neun.