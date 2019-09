In einem mit Perser-Teppichen ausgelegten Gym des Qatar Sports Clubs absolvierte Österreichs Leichtathletik-Star Lukas Weißhaidinger sein letztes einstündiges Krafttraining vor seinem ersten WM-Auftritt am Samstag. Jetzt ist nur noch Ruhe gesagt, keine Würfe mehr. Die folgen erst wieder in der Qualifikation. Da sind am Samstag für den direkten Einzug ins Finale der besten Zwölf 65,50 m gefordert. Luki: „Wenn alles passt, am liebsten gleich im ersten Versuch…“