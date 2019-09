Das „enfant terrible“ darf nun ein halbes Jahr nicht erneut gegen den Verhaltenskodex verstoßen, sonst werden die Geldstrafe und die 16-Wochen-Sperre aktiviert. Zu den Auflagen der ATP, die Kyrgios zu erfüllen hat, gehört unter anderem auch die Zusammenarbeit mit einem Mentaltrainer sowie ein Verhaltenstraining bei einem Therapeuten. Derzeit laboriert Kyrgios an einer Verletzung des Schlüsselbeins, die ihn bereits vergangene Woche am Laver Cup in Genf beeinträchtigt und nun sogar zum vorzeitigen Abbruch der China-Tournee gezwungen hat. Sein Antreten in knapp vier Wochen in Wien ist nun auch fraglich.