Durchschnittlich eine Stunde am Tag ist der moderne Mensch unterwegs, pendelt zur Arbeit, steht im Stau oder fliegt zu Meetings. Durch das zunehmende Bewusstsein für Nachhaltigkeit und Umweltschutz wird nun nach Transportalternativen zu herkömmlichen Verbrennungsmotoren gesucht. Die Lösung soll in der Elektromobilität liegen - effizient, umweltschonend und leise. Die Zahl an Elektro-Pkws, Elektro-Scooter, Elektro-Mopeds sowie Elektro-Bikes ist stark gestiegen - vor allem E-Scooter überfluten regelrecht die Städte.