Nachdem die Frau den Anrufer mehrmals mit verschiedenen Ausreden vertröstet hatte, meldete er sich am 25. September gegen 14 Uhr abermals und gab an, dass ihr der Gewinn von einem Boten in Begleitung eines Notars übergeben werde. Bedingung: Sie müsse ein Prozent der Gewinnsumme (800 Euro) per Wertgutscheinen übermitteln.