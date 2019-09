Rotlicht-Leseabend verführt in Margareten

In der Arena Bar in Margareten steht am Freitag ein Leseabend der prickelnden Art am Programm. Beim Rotlicht-Leseabend und Poetry Slam der Veranstaltungsreihe „Rotlicht Poetry Slam“ zum Thema Erotik und Beziehungen ist jeder herzlich eingeladen, zuzuhören oder seine eigenen Texte zu präsentieren.