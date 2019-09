Nimmt man die bis Ende des zweiten Quartals 2019 angelaufenen Asylanträge, waren es in der EU insgesamt 880.275. Das ist ein leichter Rückgang gegenüber Ende Juni 2018 mit damals 892.410 offenen Anträgen. In Österreich gab es in dieser Zeit ein deutliches Minus von 46.065 auf 31.190 offene Anträge im Jahresvergleich.