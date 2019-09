Rimkevicius wurde tot in einem Bezirk von Kaunas aufgefunden. Laut Medienberichten wurde auch eine Pistole neben ihm gesichtet. Rimkevicius war ein Rekordspieler in Litauen. In der Saison 2011-2012 schoss er für FK Siauliai 35 Tore, niemand schaffte das seitdem.