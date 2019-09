„Keinen Schimmer“ habe sie daher gehabt, als in allen Medien plötzlich über die Pleite berichtet wurde. Rund 170.000 Euro sind noch offen - Rechnungen an Cook, die sie nun wohl in den Wind schreiben kann. „Eigentlich“, so betont die Touristikern, „hätte ich die 50 Gäste auschecken müssen.“ Doch die Cook-Urlauber einfach auf die Straße zu setzen, habe sie nicht übers Herz gebracht. Einige seien aber von selbst abgereist.