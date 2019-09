Mit „Medal of Honor: Above and Beyond“ hat Entwickler Respawn Entertainment („Apex Legends“, „Titanfall“, „Star Wars Jedi: Fallen Order“) einen neuen Teil seiner populären Egoshooter-Serie für Oculus‘ VR-Brillen angekündigt. Auf Seiten der Alliierten kämpfen sich Gamer darin zur Zeit des Zweiten Weltkriegs durch Europa und gegen die Nazis. Der 2020 erscheinende Virtual-Reality Titel soll sowohl eine Einzelspielerkampagne als auch Mehrspieler-Modi bieten. In einer speziellen Galerie erzählen Veteranen und Überlebende zudem von ihren Erlebnissen. Ein Video gibt einen Einblick ins Spiel und dessen Entstehung.