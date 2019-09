Coole Dental-Packages zum Monat der Mundgesundheit

Denkt man an einen gesunden Mund, stehen vor allem die Zähne im Vordergrund. Schöne Zähne sind in unserer Gesellschaft sehr wichtig und tragen massiv zu unserem Selbstbewusstsein und Wohlbefinden bei. Doch zu einem gesunden Mund gehören nicht nur starke Beisserchen. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) haben Erkrankungen im Mundraum Einfluss auf die Gesundheit des gesamten Körpers und können chronische Leiden wie Diabetes, Herz-Kreislauf- und Atemwegs-Erkrankungen bedingen. „Zu einem gesunden Mund zählen nicht nur starke Zähne, sondern der gesamte Mundraum mit Zunge, Zahnfleisch und Wangen. Unsere Zähne machen nur 20 Prozent unserer Mundhöhle aus. Es ist jedoch genauso wichtig die restlichen 80 Prozent gesund zu erhalten“, erklärt Dr. Marianne Gräfin von Schmettow, Leiterin Scientific Affairs D-A-CH bei Colgate-Palmolive Services CEW GmbH.