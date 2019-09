Nordische Länder sind bei überregionalen Zahlungsmethoden im Vormarsch. Das Projekt P27, dessen Name für die 27 Millionen Menschen, die in Schweden, Norwegen, Dänemark und Finnland leben, steht, hat sich zum Ziel gesetzt, mit jeder Währung Konten schnell und einfach abzugleichen. Durch Smartphone-Apps wie Swish in Schweden oder Vipps in Norwegen gibt es bereits Erfolge. Die beiden sind auch Gründungsmitglieder der European Mobile Payment Systems Association (EMPSA), die in Europa gemeinsame Standards für Zahlungsdienste festlegen und ein Gegengewicht zu den US-amerikanischen Bezahldiensten wie Apple Pay, Google Pay, Mastercard und Visa schaffen will.