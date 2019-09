Kühbauer hatte für die Verwarnung seines Captains kein Verständnis. „Ich habe mir die Szene öfter angeschaut. Bernede erwischt Schwab am Schienbein, Schwab kann nichts dafür.“ In Minute 65 verabschiedete sich Schwab mit Gelb-Rot vom Platz. „Ich muss mich bei der Mannschaft entschuldigen. Die zweite Gelbe darf mir in meinem Alter und in meiner Rolle nicht passieren. Aber die erste muss man nicht geben“, meinte der Rapidler.