Auf See gelten für Mobilnetze eigene Gesetze. Schiffe und Fähren fallen nicht unter die EU-Roaming-Verordnung, da das Roaming an Bord via Satelliten erfolgt, wie uns Drei auf Anfrage mitteilte. Dies sei von Reedereien so vereinbart worden. Klar sichtbare Informationen gebe es auf allen Schiffen. Aus Kulanz lässt man Frau D. aber die Hälfte der Kosten nach. Wer im Urlaub plant, Schiff oder Fähre zu benutzen, sollte lieber genau nachfragen!