Als erster Araber ist der Astronaut Hassa al-Mansouri aus den Vereinigten Arabischen Emiraten zur Internationalen Raumstation (ISS) gereist. Die russische Sojus-Kapsel mit dem 35-Jährigen an Bord dockte am Mittwoch an der ISS an. Gemeinsam mit al-Mansouri erreichten die US-Astronautin Jessica Meir und der russische Kosmonaut Oleg Skripotschka nach sechsstündiger Reise die Weltraumstation.