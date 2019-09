„Das ist eine Mannschaft, die kein Herz hat“, war er bei der TV-Analyse im ORF richtig enttäuscht. Wenn die Austria so weiterspiele, dann wird es „dramatisch für den Klub“. Prohaska ortet riesengroße Probleme in der Abwehr der Veilchen. Ihm fehlt bei seinem Herzensklub ein „Abwehrchef, der in Österreich zu den Besten gehört“.