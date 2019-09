Ein dreistes Verhalten legte am Mittwoch in Völs ein 41-jähriger Italiener an den Tag! Er machte sich mit einem in einer Hauseinfahrt abgestelltem Motorrad aus dem Staub. Dank einer aufmerksamen Frau konnte der Dieb samt dem Gefährt von der Polizei am Bahnhof Inzing angetroffen werden. Es stellte sich heraus, dass der Mann noch mehr auf dem Kerbholz hat...!