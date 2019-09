„Wir verkaufen Anzeigen und keine Suchergebnisse - und jede Anzeige bei Google ist klar gekennzeichnet“, betonte der zuständige Google-Manager Richard Gingras am Mittwoch. „Deshalb zahlen wir nicht an Verleger, wenn Leute auf deren Links in Suchergebnissen klicken.“ Das anders zu handhaben, würde die Auswahl und Relevanz für die Nutzer verringern - „und schließlich zum Verlust deren Vertrauens in unsere Dienste führen“, erklärte Gingras.