Ein Spielbericht von WSG Tirol – Austria? Geht diesmal ganz schnell: Violett lud von Beginn an zum „Tag der offenen Tür“ ein, beging vom An- bis zum Abpfiff haarsträubende Fehler. Schon in den ersten zehn Minuten kamen die Tiroler zu vier Top-Möglichkeiten. Kelvin Yeboah markierte danach gleich vier Tore. Papa Anthony, der früher in der deutschen Bundesliga eine Sturm-Legende bei Eintracht Frankfurt und dem Hamburger SV war, jubelte auf der Tribüne mit. Zuvor hatte der Stürmer nur in der Tiroler Liga getroffen, aber noch nie in der Bundesliga. Gegen diese Austria konnte er aber nach Belieben aufgeigen und treffen.