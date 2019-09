Manchester United mühte sich gegen Drittligist Rochdale nach einem 1:1 über 90 Minuten (wieder traf Youngster Mason Greenwood) im Elferschießen in die nächste Runde, West Ham United blamierte sich mit einem 0:4 bei Drittligavertreter Oxford United. Erst am Dienstag war Tottenham an Viertligist Colchester United gescheitert. Chelsea hingegen schoss Viertligist Grimsby Town am Mittwoch mit 7:1 ab. Aston Villa gewann das Premier-League-Duell mit Brighton & Hove Albion 3:1.