Den Anrainer reicht es: Sie wollen die Einschränkungen im Obus-Verkehr in der Birkensiedlung nicht einfach so hinnehmen. Bei einem Info-Abend am Mittwoch hatten sie eine politische Allianz aus SPÖ, FPÖ, Grüne und NEOS auf ihrer Seite. Von den Verantwortlichen ließ sich außer der Salzburg AG niemand blicken.