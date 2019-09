Handball-Rekordmeister Bregenz hat am Mittwoch in seinem fünften Spiel den ersten Sieg in der neuen Saison der spusu Liga gefeiert! Die Vorarlberger holten in einer stets engen Partie mit einem 26:25 (13:13) daheim gegen Westwien ihre ersten beiden Punkte, sind aber weiter Vorletzter. Die Wiener verpassten durch die Niederlage den Sprung hinter Hard und Lokalrivalen Fivers auf Tabellenrang drei.