Im Ringen um den Brexit hat der britische Premierminister Boris Johnson am ersten Sitzungstag nach der Aufhebung der parlamentarischen Zwangspause die Opposition zu einem Misstrauensvotum aufgefordert. Die Labour Party solle versuchen, ihn zu stürzen, sagt er am Mittwochabend bei einer lautstarken Parlamentsdebatte im Unterhaus in London.