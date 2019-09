Wir leben in Zeiten, in denen Menschen für das perfekte Selfie ihr Leben riskieren - und dabei immer wieder tatsächlich auch den Tod finden. Die Jagd nach dem perfekten Urlaubsfoto führt dazu, dass Instagram bereits häufig bei der Auswahl des Reiseziels - insbesondere für die Generation der Millennials - eine ausschlaggebende Rolle spielt. Doch was steckt hinter diesen scheinbar perfekten Fotos? krone.at hat den Selbstversuch gewagt und ein beliebtes Reiseziel mit besonders hohem Instagram-Faktor auserwählt: den Preikestolen in Norwegen.