Die 15-Jährige war auf ihrem Mofa in Richtung stadtauswärts unterwegs als ihr der bisher noch unbekannte Lenker an einer Kreuzung an der Jakob-Harringer-Straße den Vorrang nahm. Die Jugendliche blieb nach dem Zusammenstoß verletzt auf der Straße liegen. Der Unbekannte gab einfach Gas und düste davon. Die Polizei fahndet nach dem Lenker. Hinweise bitte an jede Polizeidiensstelle bzw. unter Tel. 059133-50-1133.