„Ich bin megahappy, dass es jetzt geklappt hat. Mit der Unterstützung von KTM, meiner Eltern und meiner Sponsoren ist es nun zur Entscheidung gekommen, dass wir 2020 das Projekt Weltmeisterschaft angehen werden“, betonte Kofler in einer Aussendung. Der 19-Jährige hatte in den vergangenen drei Jahren die rot-weiß-roten Farben bei vier Wildcard-Einsätzen, drei in Spielberg und einen in Silverstone (alle auf KTM), vertreten. Kofler, dessen Liebe für Zweirad-Rennen durch seinen Vater Klaus geweckt wurde, wechselte vor drei Jahren vom Supermoto-Sport auf die Straße, fuhr im Northern European Cup, Italiens Moto3-Meisterschaft und seit dem Vorjahr in der Junioren-Weltmeisterschaft. Im nächsten Jahr warten nun 20 WM-Läufe in der Moto3 auf den jungen Mann aus Attnang-Puchheim.