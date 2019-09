Ein 44-jährige Britin ist am Dienstagabend von ihren zwei Hunden zerfleischt worden. Die Tiere hatten die Frau in ihrem Haus in Widnes im Nordwesten Englands attackiert, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Rettungskräfte konnten Elayne Stanley nicht mehr helfen, sie verstarb wenig später noch am Unglücksort.